Глава Крыма рассказал, как можно использовать воду из-под Азовского моря

Власти Крыма рассматривают возможность пустить воду из подземных источников в Азовском море по Северо-Крымскому каналу в обратном направлении — на север полуострова, если она окажется пригодной для полива полей. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия-24» глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, сейчас идёт анализ воды из источника под Азовским морем. Сейчас выясняется её химический состав и наличие твёрдых частиц, чтобы понять, как её можно использовать.

Если её можно использовать хотя бы для мелиорации, это замечательно будет. Мы Северо-Крымский канал обратным током могли бы в сторону Джанкоя подать. Там перепад высот такой, что не надо ни насосных, ничего ставить, — заявил Аксёнов.

Он добавил, что Крым обеспечен водой в полном объёме. Вопросы, связанные с реализацией национальных проектов, — с качеством воды, очисткой, будут решаться.

Этот вопрос стоит в Крыму, качественной водой пользуются 77% населения, — резюмировал он.

Крым был обеспечен пресной водой благодаря Северо-Крымскому каналу, который шёл от Днепра. Эти поставки покрывали 85% потребностей жителей региона. Всё изменилось после присоединения полуострова к России. Тогда Украина перестала обеспечивать регион водой.

Местные жители вынуждены использовать воду из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, а в некоторых регионах вводился режим экономии воды. В 2021 году начал работу Бельбекский водозабор, благодаря которому Севастополь получил более 1 млн кубометров воды.

Ранее сообщалось, что первая партия пресной воды уже добыта из скважин под Азовским морем. Её качество проверят в лаборатории Москвы.