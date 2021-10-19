В Кремле назвали радикальными предложения отменить закон об иноагентах

Инициативы журналистского сообщества об отмене закона об иностранных агентах довольно радикальны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что закон должен быть и отменять его не следует, однако правоприменительная практика в этой сфере может обсуждаться, передаёт ТАСС.

Мы знаем, что есть соответствующие инициативы журналистского сообщества и так далее по рассмотрению возможных поправок к закону. Мы знаем, что были такие радикальные предложения — отменить закон, но на это уже последовал однозначный ответ, что закон должен быть, ибо он необходим, — сказал он.

Представитель главы государства отказался комментировать внесение в список иноагентов «Росбалт» и Republic. За разъяснением причин он порекомендовал обращаться в Минюст.

Мы не можем быть арбитром в данном случае, арбитром может быть только суд, — добавил он.

За 2021 год иноагентами среди СМИ были признаны «Медуза», «Первое антикоррупционное СМИ», VTimes (сейчас закрыто), The Insider, «Важные истории», «Дождь», «Медиазона», Bellingcat, MNews, «Кавказский узел», «Робалт» и Republic, а также десятки журналистов.

Ранее российские СМИ обратились к властям с требованием перестать включать СМИ и журналистов в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций, отменить соответствующие законы, начать расследовать инциденты с избиениями, прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов, а также соблюдать законодательство.