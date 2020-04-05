В Красноярске демонтировали знаки, запрещающие въезд в город

https://static.news.ru/photo/e4731cf6-770e-11ea-ba3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: vladimirovvv/instagram.com

Знаки с информацией о запрете въезда в город демонтированы в Красноярске. В администрации их появление объяснили неправильной трактовкой указа главы региона.

Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Красноярского края Максим Кудрявцев. По его словам, в городе появились знаки, на которых было написано, что из-за карантина въезд в Красноярск, где объявлен режим самоизоляции, запрещён. К надписи прилагалась схема объезда города.

Знаки появились из-за некорректной трактовки исполнителями требований указа губернатора, — передаёт ТАСС слова Кудрявцева.

Их задачей было напоминание приезжающим о том, что причина посещения города должна входить в перечень исключений: исполнением служебных обязанностей, обращением за помощью медиков и экстренными случаями.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россияне, вернувшиеся из эпидемиологически неблагополучных стран, стали реже нарушать карантин.