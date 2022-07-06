В компании «Вкусно — и точка» объяснили появление ролика с голубями В компании «Вкусно — и точка» заявили, что голубей привлек специально рассыпанный корм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители пресс-службы компании «Вкусно — и точка» прокомментировали NEWS.ru разошедшийся по Сети ролик с голубями, клюющими булочки для бургеров. Там подчеркнули, что качество и безопасность продукции является главным приоритетом компании, а на паллету с продуктами птиц привлек намеренно рассыпанный корм.

При проверке записей с камер наблюдения в предприятии быстрого обслуживания в Алтуфьево удалось установить, что птиц на паллету с продуктами привлек корм, который преднамеренно рассыпал прохожий, — заявили в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео голубей, клюющих булочки для приготовления бургеров ресторана сети питания «Вкусно — и точка» в Алтуфьево. Один из очевидцев загрузил видео в Сеть, пожаловавшись на несоблюдение санитарных норм сотрудниками заведения. В ответ на это в компании заявили, что все поврежденные продукты были утилизированы, а вся эта партия будет заменена.