В комитете ГД не поддержали идею о штрафах для кафе и строек за ночной шум

https://static.news.ru/photo/51824cee-9b41-11ea-8dac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение о введении новых штрафов для ресторанов и строек за шум ночью является избыточной мерой, заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

По его словам, комитет не поддержит эту идею, так как дополнительная нагрузка в виде штрафов «навредит всей экономике».

Сейчас надо, наоборот, создавать более благоприятные условия для малого бизнеса, ему будет тяжело выходить из кризисной ситуации, — цитирует Емельянова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что рестораны и стройки могут нести административную ответственность за ночной шум. Это произойдёт в случае принятия инициативы Совфеда ввести санкции в КоАП. Нововведение содержится в предложениях комитета Совета Федерации по конституционному законодательству в связи с реализацией мер, направленных на функционирование экономики и социальной сферы в новых условиях.