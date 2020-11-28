В Киеве заявили о возможности обмена пленными с Донбассом до конца года

https://static.news.ru/photo/f2667606-3251-11eb-8f6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса до конца 2020 года всё ещё возможен. Об этом заявил советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович.

Ранее в Киеве сообщали, что обмен пленными должен состоятся 24 декабря. Однако в ЛНР обвинили Украину в отсутствии соответствующих шагов. Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева назвала эту дату «полным абсурдом».

Ещё нет. Это (информация о срыве обмена. — NEWS.ru) — шантаж и манипуляция, — цитирует Арестовича РИА Новости.

Он добавил, что не исключено, что обмен произойдёт в последний момент. В прошлом году он состоялся в Донбассе 29 декабря.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Как писал NEWS.ru, ранее Кравчук предложил провести к Новому году обмен пленными в Донбассе.