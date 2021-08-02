В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию для некоторых жителей

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Профилактические прививки против коронавируса стали обязательными для отдельных категорий жителей Карачаево-Черкесии. Такое распоряжение подписал главный санитарный врач региона.

В обязательном порядке будут вакцинировать людей, работающих в здравоохранении, туризме, образовании, торговле, соцзащите, соцобслуживании, общепите, общественном транспорте или сфере бытовых услуг. Исключение сделано для людей с медицинскими противопоказаниями.

Кроме того, вакцинировать будут работников органов власти, студентов старше 18 лет, членов избиркомов и наблюдателей на выборах.

Люди, подпадающие под действие этого распоряжения, должны сделать первую прививку до 16 августа, а вторую — до 7 сентября.

Ранее в Чечне обязали привить от коронавируса не менее 90% работников ряда сфер. Процедуру вакцинации они должны полностью пройти до 25 августа. Согласно постановлению ведомства, привиться от коронавируса должны работники здравоохранения, образования, общепита, санаторно-курортных организаций и гостиниц, общественного транспорта, салонов красоты. Под обязательную вакцинацию также подпадают государственные и гражданские служащие.