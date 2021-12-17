В Калужской области мигранты ранили ножом в сердце подростка
Александр Чеков
Александр Чеков
17:04, 17 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Ермолино Калужской области 16-летний подросток получил ножевое ранение в сердце в драке с мигрантами, когда попытался вступиться за избиваемого мужчину. Об этом рассказала изданию «Подъём» родственница пострадавшего, добавив, что жители посёлка хотят организовать народный сход из-за частых конфликтов с приезжими.
Потому что надоело. У нас здесь очень много приезжих. У нас завод, и их сюда привозят автобусами. Давно пора собрать какое-то собрание и хотя бы на местном уровне их ограничить. Это же не просто драка — у людей были ножи. И как надо ударить, чтобы проникающее? — цитирует её издание.
Отмечается, что подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Подросток в настоящее время находится в тяжёлом состоянии. Медики сделали ему операцию на сердце.
Ранее столичная полиция объявила в розыск участников драки в одном из подземных переходов метро. Оперативники проводят проверку по видеоролику, размещённому в Интернете. По предварительным данным, трое неизвестных, вероятно, трудовых мигрантов, избили 5 декабря мужчину, заступившегося за прохожих, при этом нападавшие применяли насилие и к случайным очевидцам, попытавшимся их остановить.