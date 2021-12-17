В Калужской области мигранты ранили ножом в сердце подростка

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В российских исправительных учреждениях начались обыски и другие действия по ужесточению режима. Как сообщили источники URA.RU, таким образом руководство ФСИН отреагировало на манифест воров в законе, который призывает не понижать в статусе тех заключённых, кого насиловали и пытали активисты, связанные с администрациями мест лишения свободы.

В последние дни камеры регулярно досматривают, администрация усилила контроль за заключёнными, и эти действия совпали с прогоном. Ко всем несогласным применяют физическую силу, принуждая к соблюдению режима, — рассказал источник...