В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаза Луны сегодня, 28 апреля, какая сегодня Луна. Что делать в начале лунного цикла?

В 04:36 по московскому поясному времени Луна перешла во второй день нового цикла. Он завершится завтра, 29 апреля, в 04:53.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луной в этот день по-прежнему управляет Телец, под покровительством которого и начался лунный цикл, который будет длиться большую часть мая.

Общие рекомендации для вторых лунных суток

Отличная возможность для начала смелых проектов. Все, что вы намеревались осуществить вчера или даже в начале года, можно с уверенностью запускать в работу. Для того чтобы избежать ненужных вмешательств, постарайтесь сократить общение с посторонними. Вторая половина дня станет удачным временем для получения новых знаний и обучения.

Бизнес и финансы

На сегодняшний день можно планировать любые мероприятия, но лучше всего их проводить во второй половине дня. Утро стоит посвятить разработке планов и организации взаимодействия с подчиненными, коллегами, партнерами и клиентами. Любые финансовые сделки будут успешными.

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Здоровье и красота

Обратите внимание на свои пищевые предпочтения в этот день — это поможет вам скорректировать рацион на ближайшее время. Сегодня хорошо начинать диеты, занятия в спортзале. Однако визит в салон красоты может не оправдать ожиданий.

Брак и отношения

Заключение брака в первые лунные сутки нежелательно. Супруги, которые решили пожениться в этот день, могут столкнуться с трудностями на пути к истинному счастью.

Природа

Рыбалка по-прежнему не оправдает ожиданий, если ваша цель — поймать рыбу. Однако это может стать прекрасным поводом выбраться на природу и насладиться одиночеством. Любые манипуляции с растениями в этот день нежелательны. Владельцам домашних животных стоит уделить внимание досугу своих питомцев.

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