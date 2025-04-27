У творога истекает срок годности: как его спасти и что из него приготовить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У творога истекает срок годности: как его спасти и что из него приготовить

Срок годности творога подходит к концу? Не расстраивайтесь: его еще можно пустить в ход! Рассказываем, что приготовить из творога, у которого истекает срок хранения.

Можно ли есть творог с истекающим сроком годности

Срок годности творога — и купленного на развес, и хранящегося в открытой упаковке — составляет порядка 7–10 дней. Употреблять его можно в течение всего этого периода. Чтобы определить, можно есть творог «на грани» или нет, обратите внимание на его консистенцию, цвет и запах.

О том, что творог все же стоит отправить на помойку, говорят:

появление плесени;

обильно вырабатывающаяся сыворотка;

прогорклый кислый привкус;

неприятный запах.

Если эти признаки не наблюдаются и срок годности еще не истек, творог вполне можно употреблять в пищу. А для безопасности — провести термическую обработку. Температура должна быть выше 70 градусов.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Что приготовить из творога с истекающим сроком годности

Что приготовить из творога с истекающим сроком годности: сырники и запеканка

Итак, что же приготовить из творога, у которого через пару дней истекает срок годности? Идеальным решением будут сырники. Они могут стать полноценным завтраком или нежной закуской. А дополнят блюдо сметана, сгущенка или варенье. Подробный рецепт сырников вы найдете в нашей статье.

Еще одно лакомое угощение из творога «на грани» — это любимая многими запеканка. Для нее, помимо творога, вам потребуются манная крупа, яйца, сахар и сливочное масло. О том, как приготовить воздушную запеканку по рецепту из детского сада, читайте в нашей статье.

Готовим выпечку из творога с истекающим сроком годности

Отдельная категория рецептов из творога с истекающим сроком годности — это выпечка. Среди популярных лакомств — ватрушки и сочники. Температура в духовке достаточно высока, чтобы уничтожить возможные патогенные микроорганизмы, которые могут поселиться в продукте «на грани».

Еще одно блюдо из творога, у которого скоро истекает срок годности, — печенье с сахарной начинкой. Вам понадобятся:

творог — 500 г;

мука — 2 стакана;

сахар — 100–150 г;

масло сливочное — 200 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Смешайте размятый и измельченный творог, растопленное масло, муку и разрыхлитель. Раскатайте тесто, вырежьте из него кружочки (используйте формочки или стакан). Посыпьте печенье сахаром (или обмакните в сахарный песок), сложите пополам сахарным слоем внутрь, снова обмакните в сахар и еще раз сложите. У вас получатся треугольники с сахарной начинкой. Выпекайте их 20–25 минут на 180 градусах и дайте остыть перед подачей.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Рецепты с творогом

Что еще можно приготовить из творога, у которого подходит к концу срок годности

Напоследок поделимся еще одним рецептом. Если вы любите выпечку, но не хотите пользоваться духовкой, приготовьте лепешки с творогом и зеленью. Вам понадобятся:

творог — 350 г;

мука — 450 г;

яйца — 2 шт.;

сода — 1/2 ч. л. с горкой;

сахар — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

укроп, зеленый лук;

масло растительное для жарки.

Смешайте творог, зелень, соду, сахар и соль. Перетрите вилкой, вбейте яйца и перемешайте. Порциями всыпьте муку, замесите тесто. Разделите тесто на кусочки. Возьмите один из них, сформируйте лепешку и раскатайте ее скалкой до 2–3 мм в толщину. Выложите лепешку в сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте на среднем огне до золотистости с обеих сторон. Проделайте то же самое с оставшимися кусочками теста. Лепешки из творога готовы!

Теперь вы знаете, что делать с творогом, у которого истекает срок годности. Как видите, продукт еще можно пустить в ход. Потребуется немного свободного времени — и лакомое блюдо готово! Но помните, что употреблять в пищу продукт, у которого срок годности закончился пусть даже вчера, уже не безопасно.

Читайте также:

Вкуснее омлета! Хрустящие гренки с творогом — быстрый рецепт за 15 минут!

15 минут — и десерт готов: хрустящие язычки из готового слоеного теста

Творожные улитки: когда надоели обычные булочки к чаю

Как в любимом детском садике — готовим пышный омлет

Семь лучших рецептов пирогов с яблоками: готовим «Три стакана» и шарлотки