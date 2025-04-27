Срок годности творога подходит к концу? Не расстраивайтесь: его еще можно пустить в ход! Рассказываем, что приготовить из творога, у которого истекает срок хранения.
Можно ли есть творог с истекающим сроком годности
Срок годности творога — и купленного на развес, и хранящегося в открытой упаковке — составляет порядка 7–10 дней. Употреблять его можно в течение всего этого периода. Чтобы определить, можно есть творог «на грани» или нет, обратите внимание на его консистенцию, цвет и запах.
О том, что творог все же стоит отправить на помойку, говорят:
- появление плесени;
- обильно вырабатывающаяся сыворотка;
- прогорклый кислый привкус;
- неприятный запах.
Если эти признаки не наблюдаются и срок годности еще не истек, творог вполне можно употреблять в пищу. А для безопасности — провести термическую обработку. Температура должна быть выше 70 градусов.
Что приготовить из творога с истекающим сроком годности: сырники и запеканка
Итак, что же приготовить из творога, у которого через пару дней истекает срок годности? Идеальным решением будут сырники. Они могут стать полноценным завтраком или нежной закуской. А дополнят блюдо сметана, сгущенка или варенье. Подробный рецепт сырников вы найдете в нашей статье.
Еще одно лакомое угощение из творога «на грани» — это любимая многими запеканка. Для нее, помимо творога, вам потребуются манная крупа, яйца, сахар и сливочное масло. О том, как приготовить воздушную запеканку по рецепту из детского сада, читайте в нашей статье.
Готовим выпечку из творога с истекающим сроком годности
Отдельная категория рецептов из творога с истекающим сроком годности — это выпечка. Среди популярных лакомств — ватрушки и сочники. Температура в духовке достаточно высока, чтобы уничтожить возможные патогенные микроорганизмы, которые могут поселиться в продукте «на грани».
Еще одно блюдо из творога, у которого скоро истекает срок годности, — печенье с сахарной начинкой. Вам понадобятся:
- творог — 500 г;
- мука — 2 стакана;
- сахар — 100–150 г;
- масло сливочное — 200 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.
Смешайте размятый и измельченный творог, растопленное масло, муку и разрыхлитель. Раскатайте тесто, вырежьте из него кружочки (используйте формочки или стакан). Посыпьте печенье сахаром (или обмакните в сахарный песок), сложите пополам сахарным слоем внутрь, снова обмакните в сахар и еще раз сложите. У вас получатся треугольники с сахарной начинкой. Выпекайте их 20–25 минут на 180 градусах и дайте остыть перед подачей.
Что еще можно приготовить из творога, у которого подходит к концу срок годности
Напоследок поделимся еще одним рецептом. Если вы любите выпечку, но не хотите пользоваться духовкой, приготовьте лепешки с творогом и зеленью. Вам понадобятся:
- творог — 350 г;
- мука — 450 г;
- яйца — 2 шт.;
- сода — 1/2 ч. л. с горкой;
- сахар — 2 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- укроп, зеленый лук;
- масло растительное для жарки.
Смешайте творог, зелень, соду, сахар и соль. Перетрите вилкой, вбейте яйца и перемешайте. Порциями всыпьте муку, замесите тесто. Разделите тесто на кусочки. Возьмите один из них, сформируйте лепешку и раскатайте ее скалкой до 2–3 мм в толщину. Выложите лепешку в сковороду с разогретым маслом. Обжаривайте на среднем огне до золотистости с обеих сторон. Проделайте то же самое с оставшимися кусочками теста. Лепешки из творога готовы!
Теперь вы знаете, что делать с творогом, у которого истекает срок годности. Как видите, продукт еще можно пустить в ход. Потребуется немного свободного времени — и лакомое блюдо готово! Но помните, что употреблять в пищу продукт, у которого срок годности закончился пусть даже вчера, уже не безопасно.
Читайте также:
Вкуснее омлета! Хрустящие гренки с творогом — быстрый рецепт за 15 минут!
15 минут — и десерт готов: хрустящие язычки из готового слоеного теста
Творожные улитки: когда надоели обычные булочки к чаю
Как в любимом детском садике — готовим пышный омлет
Семь лучших рецептов пирогов с яблоками: готовим «Три стакана» и шарлотки