Лепёшки для похудения чвиштари с творогом и сулугуни! Просто и вкусно

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Лепёшки для похудения чвиштари с творогом и сулугуни! Просто и вкусно. Сочные, сытные и низкоуглеводные — эти грузинские лепёшки идеальны для полезного перекуса или лёгкого ужина. Благодаря творогу и сыру они богаты белком, а кукурузная мука придаёт приятную текстуру. На 100 граммов всего 183 калории.

Ингредиенты (на 4 лепёшки)

Творог 2% — 400 г

Яйца — 2 шт.

Сыр сулугуни — 200 г

Кукурузная мука — 90 г

Приготовление

1. Тесто. В блендере взбейте творог с яйцами до однородности. Добавьте кукурузную муку и натёртый на крупной тёрке сулугуни. Перемешайте ложкой.

2. Формовка. Разделите массу на 4 части. Сформируйте овальные лепёшки толщиной 1–1.5 см (как сырники).

3. Приготовление. Обжаривайте на сухой антипригарной сковороде по 4 минуты с каждой стороны на среднем огне. Или в духовке: Выпекайте на пергаменте при 180 °C 25 минут до румяности.

Подавайте горячими со зеленью и греческим йогуртом, овощным салатом, авокадо или яйцом пашот. Приятного аппетита!

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