Рулетики из лаваша с запечёнными баклажанами и помидорами. Это обалденная весенняя закуска. Этот лёгкий и ароматный перекус идеален для пикника, перекуса на работе или лёгкого ужина. Сочетание нежных баклажанов, сочных помидоров и свежей зелени — настоящий вкус лета!
Ингредиенты (на 2 рулета)
- 2 тонких армянских лаваша
- 3 средних баклажана
- 5 спелых помидоров
- 50 г брынзы или творожного сыра
- пучок свежей зелени (укроп + петрушка)
- 2 зубчика чеснока
- 2 ст. л. растительного масла
- соль, чёрный перец по вкусу
Приготовление
1. Баклажаны. Разогрейте духовку до 180 °C. Проколите баклажаны вилкой, смажьте маслом. Запекайте 40 минут до мягкости.
2. Начинка. Помидоры нарежьте мелкими кубиками. Мякоть баклажанов измельчите. Смешайте с помидорами, сыром, рубленой зеленью и давленым чесноком. Посолите и поперчите.
3. Сборка. Разделите начинку на 2 части. Намажьте лаваш по короткой стороне (оставляя 5 см с края). Плотно сверните рулетом. Дайте настояться 10 минут перед нарезкой.
Ранее мы делились рецептов рулета из лаваша и шпрот. Готовим закуску за 5 минут.