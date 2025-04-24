Рулетики из лаваша с запечёнными баклажанами и помидорами. Это обалденная весенняя закуска. Этот лёгкий и ароматный перекус идеален для пикника, перекуса на работе или лёгкого ужина. Сочетание нежных баклажанов, сочных помидоров и свежей зелени — настоящий вкус лета!

Ингредиенты (на 2 рулета)

  • 2 тонких армянских лаваша
  • 3 средних баклажана
  • 5 спелых помидоров
  • 50 г брынзы или творожного сыра
  • пучок свежей зелени (укроп + петрушка)
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • соль, чёрный перец по вкусу

Приготовление

1. Баклажаны. Разогрейте духовку до 180 °C. Проколите баклажаны вилкой, смажьте маслом. Запекайте 40 минут до мягкости.

2. Начинка. Помидоры нарежьте мелкими кубиками. Мякоть баклажанов измельчите. Смешайте с помидорами, сыром, рубленой зеленью и давленым чесноком. Посолите и поперчите.

3. Сборка. Разделите начинку на 2 части. Намажьте лаваш по короткой стороне (оставляя 5 см с края). Плотно сверните рулетом. Дайте настояться 10 минут перед нарезкой.

Ранее мы делились рецептов рулета из лаваша и шпрот. Готовим закуску за 5 минут.

 

 