Рулетики из лаваша с запечёнными баклажанами и зеленью! Весенняя закуска

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулетики из лаваша с запечёнными баклажанами и помидорами. Это обалденная весенняя закуска. Этот лёгкий и ароматный перекус идеален для пикника, перекуса на работе или лёгкого ужина. Сочетание нежных баклажанов, сочных помидоров и свежей зелени — настоящий вкус лета!

Ингредиенты (на 2 рулета)

2 тонких армянских лаваша

3 средних баклажана

5 спелых помидоров

50 г брынзы или творожного сыра

пучок свежей зелени (укроп + петрушка)

2 зубчика чеснока

2 ст. л. растительного масла

соль, чёрный перец по вкусу

Приготовление

1. Баклажаны. Разогрейте духовку до 180 °C. Проколите баклажаны вилкой, смажьте маслом. Запекайте 40 минут до мягкости.

2. Начинка. Помидоры нарежьте мелкими кубиками. Мякоть баклажанов измельчите. Смешайте с помидорами, сыром, рубленой зеленью и давленым чесноком. Посолите и поперчите.

3. Сборка. Разделите начинку на 2 части. Намажьте лаваш по короткой стороне (оставляя 5 см с края). Плотно сверните рулетом. Дайте настояться 10 минут перед нарезкой.

Ранее мы делились рецептов рулета из лаваша и шпрот. Готовим закуску за 5 минут.