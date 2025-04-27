Конвертики с творогом и бананом — идеальный завтрак за 10 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Конвертики с творогом и бананом — идеальный завтрак за 10 минут. Хрустящие снаружи и нежные внутри — эти сладкие конвертики станут любимым быстрым завтраком для всей семьи. Готовятся без масла, сохраняя баланс белка и полезных углеводов! На 100 граммов всего 135 калорий.

Ингредиенты

Лаваш тонкий — 100–120 г (2–3 листа)

Творог 5–9% — 250 г

Банан — 1 шт. (спелый)

Подсластитель (стевия/мёд) — по вкусу

Ванилин — щепотка

Приготовление

1. Начинка. Творог разомните вилкой, добавьте подсластитель и ванилин. Банан нарежьте тонкими кружочками.

2. Формовка. Если лаваш большой, то разрежьте на полоски. На каждую полоску намажьте творог (1 ст. л.), выложите 2–3 кусочка банана. Сверните «конвертиком»

3. Обжарка. Разогрейте сухую антипригарную сковороду. Обжаривайте конвертики по 2 минуты с каждой стороны до хрустящей корочки.

Ранее мы делились рецептом самых пышных творожных оладий. Нужно взбить белки и добавить творог!