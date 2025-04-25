Взбила белки и добавила творог! Самые пышные творожные оладьи — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Взбила белки и добавила творог! Это самые пышные творожные оладьи. Рецепт для похудения — едим и вес уходит. Всего 194 калории на 100 грамм. Эти нежные творожные оладьи станут идеальным завтраком для тех, кто следит за фигурой. Благодаря взбитым белкам они получаются невероятно воздушными!

Ингредиенты (на 8–10 шт)

Творог 5% — 200 г

Яйца — 2 шт.

Рисовая мука — 40 г (3 ст. л.)

Ванилин — 1 г

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Подсластитель — по вкусу

Приготовление

1. Отделите белки от желтков. Белки взбейте миксером до устойчивых пиков.

2. В отдельной чаше смешайте: творог, желтки, ванилин, разрыхлитель, подсластитель. Погружным блендером доведите массу до однородности. Введите муку.

3. Аккуратно, лопаткой, введите взбитые белки, сохраняя воздушность.

4. На хорошо разогретую антипригарную сковороду выкладывайте тесто: сначала 1 ст. л., дайте схватиться 30 секунд, верху добавьте еще ложку теста. Накройте крышкой. Жарьте на медленном огне 2–3 минуты с каждой стороны до золотистого цвета.

Ранее мы делились рецептом беспроигрышных сырников на завтрак! Простой рецепт, который получится у всех.