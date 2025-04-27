Вкуснее омлета! Хрустящие гренки с творогом — быстрый рецепт за 15 минут!

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Готовим нежные гренки с творожной начинкой за 15 минут! Эти воздушные гренки с тающим творогом внутри — идеальный завтрак для тех, кто любит быстрые и вкусные решения. Их можно приготовить сладкими или добавить щепотку соли для пикантного варианта.

Возьмите свежий батон и нарежьте его ломтиками толщиной около 1,5 см. Каждый кусочек смажьте мягким творогом или творожным сырком — отлично подойдут варианты с ванилью, ягодами или просто классический. Соедините ломтики попарно, чтобы получились творожные «сэндвичи».

В глубокой миске взбейте яйца с молоком до однородности. По желанию добавьте сахар, ванилин или корицу для аромата. Аккуратно обмакните каждый «сэндвич» в яичную смесь, давая хлебу пропитаться, но не размокнуть полностью.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте гренки на среднем огне 2–3 минуты с каждой стороны до появления золотистой корочки. Подавайте сразу же, пока творог внутри остаётся тёплым и нежным.

Такие гренки хороши со сметаной, фруктовым джемом или просто посыпанные сахарной пудрой. Хрустящие снаружи и мягкие внутри, они станут любимым семейным завтраком, который готовится всего за 15 минут!

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