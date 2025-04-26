Слоеные язычки — классика быстрой выпечки. Их любят за сладкую корочку, приятный вкус и простоту приготовления. Готовятся всего за 15 минут, а съедаются еще быстрее. Повторите наш легкий рецепт.
Продукты
- Слоеное бездрожжевое тесто — 1 упаковка (500 г)
- Сахарный песок — 3–4 ст. л.
- Яйцо — 1 шт. (по желанию, чтобы смазать для блеска)
Как готовить
Магазинное тесто разморозьте и раскатайте в тонкий пласт толщиной около 3–4 мм. Потом нарежьте из него полосочки шириной 3–4 см. Каждую такую заготовку обваляйте в сахаре. Есть и другой способ: сразу смажьте яйцом и посыпьте сахаром сверху.
Выложите на противень, предварительно покрытый пергаментом или бумагой для выпечки. Отправьте в духовку на 10–15 минут (зависит от вашей техники), пока язычки не станут золотистыми.
Совет: для аромата добавьте в сахар немного ванилина или корицы.
- Калорийность: около 390 ккал на 100 г.
- Время приготовления: 15–20 минут.
А еще можно попробовать татарские перемячи с мясом.
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