15 минут — и десерт готов: хрустящие язычки из готового слоеного теста

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Простые слоеные язычки из готового теста: рецепт

Слоеные язычки — классика быстрой выпечки. Их любят за сладкую корочку, приятный вкус и простоту приготовления. Готовятся всего за 15 минут, а съедаются еще быстрее. Повторите наш легкий рецепт.

Продукты

Слоеное бездрожжевое тесто — 1 упаковка (500 г)

Сахарный песок — 3–4 ст. л.

Яйцо — 1 шт. (по желанию, чтобы смазать для блеска)

Как готовить

Магазинное тесто разморозьте и раскатайте в тонкий пласт толщиной около 3–4 мм. Потом нарежьте из него полосочки шириной 3–4 см. Каждую такую заготовку обваляйте в сахаре. Есть и другой способ: сразу смажьте яйцом и посыпьте сахаром сверху.

Выложите на противень, предварительно покрытый пергаментом или бумагой для выпечки. Отправьте в духовку на 10–15 минут (зависит от вашей техники), пока язычки не станут золотистыми.

Совет: для аромата добавьте в сахар немного ванилина или корицы.

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Калорийность: около 390 ккал на 100 г.

Время приготовления: 15–20 минут.

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