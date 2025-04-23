Классические сырники — настоящая база утреннего стола, воспетая в книгах, фильмах и бабушкиных рецептах. Эти румяные лепешки из творога могут стать полноценным завтраком, которого не стоит опасаться даже тем, кто следит за фигурой. В классических сырниках по пошаговому рецепту от NEWS.ru содержится всего 1000 калорий на семейную порцию!