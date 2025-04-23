Классические сырники — настоящая база утреннего стола, воспетая в книгах, фильмах и бабушкиных рецептах. Эти румяные лепешки из творога могут стать полноценным завтраком, которого не стоит опасаться даже тем, кто следит за фигурой. В классических сырниках по пошаговому рецепту от NEWS.ru содержится всего 1000 калорий на семейную порцию!

Ингредиенты

Творог — 500 г

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1 ст. л.

Телеграм-канал NEWS.ru

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале

ПОДПИСАТЬСЯ

Соль — крупная щепотка

Мука — 4 ст. л. с горкой

Разрыхлитель — 8 г

Способ приготовления

  1. Заранее вытащить все ингредиенты в тепло.
  2. Смешать продукты в миске с высокими бортиками.
  3. Замесить однородное тесто.
  4. Слепить творожные лепешки.
  5. Разогреть сковороду.
  6. Обжарить классические сырники с двух сторон до готовности.

Также предлагаем приготовить пышный омлет.

Читайте также:

Пироги с яблоками: семь идей для рачительных хозяек

Семь лучших рецептов пирогов с яблоками: готовим «Три стакана» и шарлотки

Маковый пирог со сметанной заливкой: пошаговый рецепт

Готовим торт «Прага» по ГОСТу: классический рецепт шоколадного десерта

Готовим пирожное наполеон с ягодами: рецепт изысканного нежного десерта

 