Классические сырники — настоящая база утреннего стола, воспетая в книгах, фильмах и бабушкиных рецептах. Эти румяные лепешки из творога могут стать полноценным завтраком, которого не стоит опасаться даже тем, кто следит за фигурой. В классических сырниках по пошаговому рецепту от NEWS.ru содержится всего 1000 калорий на семейную порцию!
Ингредиенты
Творог — 500 г
Яйцо — 1 шт.
Сахар — 1 ст. л.
Соль — крупная щепотка
Мука — 4 ст. л. с горкой
Разрыхлитель — 8 г
Способ приготовления
- Заранее вытащить все ингредиенты в тепло.
- Смешать продукты в миске с высокими бортиками.
- Замесить однородное тесто.
- Слепить творожные лепешки.
- Разогреть сковороду.
- Обжарить классические сырники с двух сторон до готовности.
Также предлагаем приготовить пышный омлет.
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