Творожные улитки: когда надоели обычные булочки к чаю

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Устали от банальных пирожков? Попробуйте нежные лепешки-улитки с творожной начинкой — они станут хитом ваших завтраков и чаепитий. Готовятся просто, а выглядят и правда необычно!

Секрет в особом тесте: смешайте 500 г муки с 250 мл теплой воды, 1 ч. л. соли и 2 ст. л. растительного масла. Получится эластичная основа, которая не прилипнет к рукам. Разделите тесто на шарики, дайте им отдохнуть 10 минут под пленкой.

Пока тесто отдыхает, приготовьте масляную пропитку: смешайте 100 мл растопленного сливочного и 100 мл растительного масла. Каждую лепешку смажьте этой смесью, сложите стопкой и оставьте на час — так тесто станет особенно нежным.

Для начинки просто смешайте 500 г творога с щепоткой соли и пучком петрушки. Растяните промасленные лепешки в тонкие пласты, распределите начинку и сверните рулетиками, а затем улитками. Выпекайте 25–30 минут при 180°C до золотистой корочки.

Эти лепешки хороши тем, что:

тесто получается слоистым, но не требует долгого замеса;

творожная начинка делает их сытными, но не тяжелыми;

можно экспериментировать с зеленью в начинке.

Подавайте теплыми — и приготовьтесь к тому, что рецепт попросят все, кто их попробует!

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