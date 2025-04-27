Те, кто хоть раз жарил крылышки на мангале, знают: это не просто еда, это целый ритуал. Пока мясо шкворчит, а маринад капает на угли, поднимаясь в небо ароматным дымком, на даче начинают появляться случайные гости. Аромат такой, что даже комары теряют самообладание.