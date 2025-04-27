Те, кто хоть раз жарил крылышки на мангале, знают: это не просто еда, это целый ритуал. Пока мясо шкворчит, а маринад капает на угли, поднимаясь в небо ароматным дымком, на даче начинают появляться случайные гости. Аромат такой, что даже комары теряют самообладание.

В новом материале NEWS.ru — пошаговый рецепт куриных крыльев на мангале. Знакомый каждому с малых лет вкус возвращается на ваши столы!

Ингредиенты

Куриные крылья — 1,2 кг

Соевый соус — 45 мл

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Паприка — чайная ложка

Сушеный чеснок — чайная ложка

Сок лимона — 30 мл

Масло — 30 мл

Черный перец — по вкусу

Молотый чили — по вкусу

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты (исключая мясо) в миске с высокими бортиками.
  2. В получившийся маринад положить крылья.
  3. Убрать крылья в холод на пару часов. Предварительно не забудьте накрыть миску крышкой.
  4. Углям следует прогореть до состояния жарких, но не пылающих. Остается выложить крылья на решетку и жарить, переворачивая каждые 3 минуты.
  5. Держать мясо на углях следует около 20 минут. Ориентируйтесь по румяной корочке и соку, который выделяется при проколе.

Также предлагаем приготовить пельмени на сковороде.

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