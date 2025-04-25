Как и где отдыхаем в майские праздники: Карелия, Казань, Тула — топ мест

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Тула

Портал NEWS.RU оценил туристические направления и составил подборку лучших. Вам можно особо не задумываться, куда поехать в майские праздники. Мы сделали это за вас!

Как отдыхаем в майские праздники в 2025 году

Официальные выходные в мае будут проходить в два этапа. Первый отрезок — 1, 2, 3 и 4 мая. Дальше последует несколько дней, когда нужно будет потрудиться. Но потом майские праздники продолжатся — с 8 по 11 число.

Разумеется, у родителей возникает вопрос о том, куда поехать с детьми в майские праздники. Ребята освобождаются от домашних заданий, а взрослые — от работы. Обещаем вам, что собранный топ-10 направлений будет интересен путешественникам всех возрастов, поэтому смело планируйте поездки с семьей!

Куда поехать в майские праздники в 2025 году

Беспроигрышным вариантом в майские выходные станет путешествие. Это идеальное время, чтобы исследовать разные города и природные локации. Собрали для вас места с самыми красивыми пейзажами и архитектурой. История, гастрономия и развлечения вас поразят!

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Карелия

Безумно красивые майские выходные вы устроите себе, если отправитесь в Республику Карелия. В преддверии лета здесь не так много туристов, поэтому можно успеть в период времени, когда не будет толкучки. Мы уже знаем, как отдыхаем в майские праздники в 2025 году, поэтому со временем все понятно. Но что посмотреть в Карелии? Рассказываем о локациях, которые обязательны к посещению.

Горный парк «Рускеала» — северные пейзажи восхитят настолько сильно, что вы потеряете дар речи. Здесь катаются на лодках по Мраморному каньону, бродят по экотропам. Если посмотреть фото «Рускеалы», то вопрос о том, куда поехать в майские праздники, может отпасть сам собой. Комплекс водопадов «Ахвенкоски» является кусочком рая на Земле. Но нужно знать, где его искать. Поверьте, что это не мираж, а реальное место. Оно скрыто в глубине карельской хвои и точно достойно вашего внимания. В официальные выходные в мае 2025 года можно забыть про суету мегаполисов именно тут. Заповедник «Кивач» подарит вам море эмоций и заставит заполнить галерею телефона миллионом ярких фотографий. Если вы остановились в Петрозаводске, то вам будет удобно добираться до места. Тут есть дендрарий, Музей камня и водопад — тезка самого заповедника.

Фото: Igor Podgorny/Global Look Press Как и где отдыхаем в майские праздники: Карелия, Казань, Тула — топ мест

Калининград

Отдыхаем в майские праздники несколько дней. И где? Ответ приходит на ум сразу — в Калининграде. Из-за архитектуры самого европейского города России можно начать завидовать местным, ведь они живут в такой красоте! В начале мая будет комфортно гулять по Куршской косе, поэтому советуем не откладывать поездку. Температура в это время держится примерно на уровне +15 градусов.

Отдыхаем в майские праздники масштабно! Вас точно впечатлит Музей мирового океана и Музей янтаря. Эти локации стоит добавить в маршрут путешествия, если вы хотите удивиться современной архитектуре. Но советуем также посетить Кафедральный собор, обратить внимание на старинные ворота, бастионы. Уж поверьте, что любители красивой архитектуры России отдыхают в майские праздники, погрузившись с головой в районы Калининграда.

Калмыкия

Не нужно думать, куда поехать в майские праздники в 2025 году, потому что уже существует Калмыкия. Эта республика влюбит вас в себя с первого путешествия. Памятники буддийской архитектуры, бескрайние степи — эти виды по возвращении домой будут сниться вам в приятных снах.

С детьми в майские праздники тут будет интересно, потому что вы вместе познакомитесь с бытом древних кочевников. Представьте, что можно провести ночь в палаточном лагере! Это атмосферное путешествие в официальные выходные в 2025 году может ненадолго вернуть вас в детство!

Ну а если захочется вкусить жизнь города, то вам безоговорочно в майские праздники нужно в Элисту. Тут недорогие и хорошие гостиницы, что не будет бить по кошельку, особенно если вы поехали отдыхать в майские праздники с детьми. Обязательно в выходные в Калмыкии побывайте у 15-метровой пагоды Семи Дней.

Санкт-Петербург

В Северную столицу нельзя не вернуться. Если вы здесь уже были раньше, то точно понимаете, о чем идет речь. Куда поехать в майские праздники в 2025 году? Конечно же, в Санкт-Петербург. Почему?

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Исаакиевский собор

Во-первых, когда Россия отдыхает в майские праздники, город на Неве преображается. Мокрый снег и бесконечный дождь уже не будут вам грозить. Во-вторых, чего только стоит увидеть зеленеющий Петербург! Весна в городе покажет вам, как много парков и скверов можно посетить в майские выходные.

В-третьих, четкого плана здесь можно не составлять. Майские праздники в 2025 году в Петербурге могут быть полными авантюры! Просто выйдите без цели на Невский проспект, который сам приведет вас туда, куда вам нужно. Но, разумеется, нельзя оставить без внимания Казанский собор, Медного всадника, Петропавловскую крепость, крейсер «Аврора». Эрмитаж, Русский музей обязательны к посещению!

Кстати, на машине в майские праздники в городе на Неве лучше не передвигаться, потому что пешком можно увидеть намного больше красоты.

Байкал

Невероятно красиво на знаменитом озере Байкал. Не выбирайте, куда поехать в майские праздники в 2025 году, а просто собирайте рюкзак — и в Иркутск. Это ближайший город к водоему.

А если вы живете в Иркутске или где-то поблизости, то можно смело поехать на машине в майские праздники на Байкал. Искупаетесь в термальных источниках, отправитесь на водную прогулку на байдарках, вдохнете чистый воздух прибайкальского леса.

Отдыхаем в майские праздники здесь, чтобы набраться силы у Байкала. Высокие скалы и непроходимая тайга очерчивают озеро со всех сторон. Есть вероятность, что вы сюда еще вернетесь. Ах, да — попробуйте омуля!

Казань

Как отдыхаем в майские праздники в Казани? Весело и интересно! Город тепло вас примет, накормит вкусной едой и подарит потрясающие закаты. Приезжайте сюда с ребенком, друзьями или одни — Казань прекрасна всегда.

За несколько дней майских праздников вы успеете изучить главные достопримечательности Казани. В официальные выходные вы увидите мечеть Кул-Шариф, наклонную башню Сююмбике, прогуляетесь по красивейшей улице Баумана. И в майские праздники в 2025 году советуем гостям города сходить на Кремлевскую набережную и набережную озера Кабан. А еще стоит посетить музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

В Казань вполне реально поехать на машине в майские праздники. Важно только найти хорошую компанию!

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press г. Казань

Алтай

Все говорят, что Алтай — это место силы. Согласимся с мнением большинства. Как отдыхаем в майские праздники здесь: дышим свежим воздухом, занимаемся активностями (лазим, плаваем на байдарках, катаемся на велосипедах и др.), созерцаем.

Горный воздух взбодрит путешественников в майские праздники, а природа покажет восхитительные пейзажи. На Алтае можно побывать у бурлящих водопадов, у чистейших рек и озер, а также сделать кучу фотокарточек гор и себя в горах.

Многие мечтают отдохнуть в майские праздники здесь. Поэтому советуем уже сейчас выбирать гида, чтобы сделать путешествие максимально комфортным.

Нижний Новгород

Если вы уже решили, куда поехать в майские праздники, то есть вероятность, что вы поменяете планы. Почему? Потому что Нижний Новгород. И этим все сказано.

Весенние официальные выходные в 2025 году станут идеальным временем, если вы посетите этот город. Он является одним из самых привлекательных на Волге.

Туристы все как один восхищаются пешеходной Большой Покровской улицей, где есть все: театры, ТРК, заведения общепита на любой вкус, клубы. Пройдя мимо них, вы выйдете к Нижегородскому кремлю. Если отдыхать в майские выходные, то только так, ведь любой может забраться на кремлевскую башню и оценить панораму города.

Для детей здесь работает аквапарк и различные парки отдыха. Также не забудьте прогуляться по волжской набережной, если уже поняли, что в майские праздники поедете в Нижний Новгород.

Адыгея

Адыгея будет ждать вас в майские праздники в 2025 году. Хотя бы раз, но нужно увидеть здешние горные просторы и древние постройки.

Если вы любите горы, то отправляйтесь на плато Лаго-Наки. А еще лучше не упускать возможности и в майские праздники покататься на горных лыжах — так отдыхает вся Россия. Вы еще успеете, если поедете в Адыгею в предстоящие официальные выходные.

На вершине хребта Уна-Коз работает веревочный парк «Тетис». Также здесь можно проехаться на джипах и квадроциклах. Но не забываем о духовном развитии и посещаем Свято-Михайловскую пустынь — это самый высокогорный монастырь в России (одна тысяча метров над уровнем моря). Чтобы отдохнуть в майские праздники как надо, искупайтесь в термальных источниках Адыгеи.

Тула

Много не думайте о том, куда поехать по России, а просто отправляйтесь в Тулу. Хотя бы пара проведенных там дней грозит увеличением выработки гормона счастья в организме. Поехать на машине из Москвы в майские праздники в Тулу будет отличной идеей, ведь расстояние между городами составляет всего лишь 200 километров.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru г. Тула

Тула является городом-героем. Местный кремль построен в XVI веке. Это самое древнее сооружение здесь, которое стоит увидеть в майские праздники. Рядом расположена Казанская набережная — несколько лет назад ее обновили и благоустроили.

Конечно, ружья, пряники и самовары никуда из Тулы не пропали. Это символы города, в который поехать в майские праздники мы крайне рекомендуем. История города очень богатая, ведь она связана с Куликовской битвой и Львом Толстым.

Читайте также:

Необратимые последствия: что будет, если все люди смогут видеть будущее?

Конец эпохи: что будет, если все книги в мире превратятся в видеоконтент

Смерть от аномального холода: что будет, если все океаны станут пресными

Как приготовить бурый рис на гарнир: советы, секреты, простая инструкция

Микроволновка не нужна! 5 простых способов быстро разморозить продукты