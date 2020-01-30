https://static.news.ru/photo/9248544e-4330-11ea-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Хабаровском крае организовали наблюдение за студентами и рабочими, прибывшими из Китая. Чтобы не допустить распространения коронавируса, власти решили приостановить до 1 марта возвращение учащихся в вузы после каникул .

По данным зампредседателя правительства края по социальным вопросам Юрия Минаева, в хабаровских вузах учатся 864 китайских студента, из них на родину выехали 659 человек и пока находятся там.

Информации о количестве в регионе китайских рабочих пока нет. УМВД намерено отработать список прибывших мигрантов, пишет РИА Новости.

По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. По мнению властей, распространение болезни достигнет пика в середине февраля, а затем медленно начнёт сокращаться.

Как писал NEWS.ru, накануне власти Пекина ввели временный запрет на проведение церемоний прощания с умершими и отменили регистрацию браков, запланированных на «красивую» дату 02.02.2020.