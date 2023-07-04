В Грозном избили журналистку Милашину и адвоката Немова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Грозном избили журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, прилетевших на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, сообщила телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня». Кроме того, нападавшие угрожали им оружием, после чего отобрали технику и разбили ее.

Как сообщили Милашина и Немов, нападавшие блокировали тремя машинами их автомобиль по дороге из аэропорта имени Ахмата Кадырова. Правозащитник рассказал, что вооруженные люди нанесли им несколько ударов ногами, в том числе по лицу, и угрожали застрелить их, прикладывая пистолет к голове.

После этого Милашину и Немова доставили в БСМП столицы региона. У обоих диагностированы множественные ушибы. Кроме того, у Милашиной сломано несколько пальцев рук. Собчак сообщает, что голова журналистки обработана зеленкой, она постоянно теряет сознание.

Немова, предположительно, порезали ножом — глубоко ударили в ногу. Сейчас адвокат плохо двигается, ему дали обезболивающее.

Второй адвокат Мусаевой выехал в суд. После случившегося защитники жены Янгулбаева направили ходатайство в Ахматовский районный суд Грозного об обеспечении их защиты.

Ранее сообщалось, что против чеченского правозащитника Абубакара Янгулбаева возбудили уголовное дело по статье «Организация экстремистской деятельности». Причиной стали видеозаписи на YouTube-канале и в Telegram.