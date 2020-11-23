В Госдуме высказались о штрафах за незаконное использование знака СМИ

https://static.news.ru/photo/abc3d0b0-2dae-11eb-b800-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инициатива о введении штрафов за незаконное использование знака СМИ на митингах дополняет ранее предложенный законопроект, обязывающий журналистов, работающих на публичных мероприятиях, использовать ясно видимый отличительный признак. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Всё-таки журналистов, которые освящают любые публичные мероприятия, будь то санкционированные митинги или нет, нужно выделять в толпе: если они работают как журналисты, то они не имеют право быть участниками митинга. Соответственно специальный знак будет разработан Министерством внутренних дел по согласованию с Союзом журналистов и Роскомнадзором, — рассказал NEWS.ru парламентарий.

Он также отметил, что ответственность за незаконное использование отличительных знаков СМИ предусмотрена для случаев, когда отдельные лица (например, среди организаторов или участников мероприятий) пытаются мимикрировать под журналистов.

Вяткин напомнил, что до этого в России отсутствовали нормы, регулирующие работу журналистов на массовых мероприятиях. По его словам, сегодня понять, кто является представителем СМИ, а кто - нет, сразу невозможно, поэтому инициатива направлена в том числе на то, чтобы защитить тех журналистов, которые работают как на санкционированных, так и на несанкционированных акциях.

Как сообщал NEWS.ru, правительство РФ поддержало законопроект о штрафе за незаконное использование знаков СМИ во время митингов. В документе прописано, что незаконное использование пресс-карты будет наказываться штрафом от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей или обязательными работами на срок до 50 часов.