В Госдуму внесли законопроект о передаче в суд дела Рашкина

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам внесла на рассмотрение палаты проект постановления о даче согласия на направление в суд уголовного дела в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина, ранее обвинённого в незаконной охоте. Документ опубликован в думской электронной базе.

Дать согласие на направление в суд уголовного дела в отношении депутата Государственной думы Рашкина Валерия Фёдоровича, — говорится в тексте.

Отмечается, что законодатели обсудят проект в ходе заседания Государственной думы 10 марта.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулём которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Коммунист объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом её стоянки он якобы обнаружил мёртвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Позднее, в ноябре, Рашкин признался, что застрелил лося. Парламентарий произвёл два выстрела в животное, по его словам, у него было разрешение на отстрел парнокопытных. В КПРФ произошедшее назвали «личной провокацией» против Рашкина.

В отношении Рашкина была введена мера пресечения в виде запрета определённых действий до 29 марта. Ему запрещено покидать дом в период с 23:00 до 07:00, при необходимости выйти требуется письменное разрешение следователя. Также ему нельзя общаться с другими фигурантами дела, пользоваться средствами связи и Интернетом.