Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 января 2026 в 04:29

В Госдуме заявили о повышении выплат некоторым категориям россиян

Депутат Нилов: в России с 1 февраля проиндексируют выплаты инвалидам и ветеранам

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

С 1 февраля в России произойдет плановая индексация социальных выплат для ряда льготных категорий граждан. Повышение коснется инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей. Рост коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов, — сказал Нилов.

Выплаты для всех остальных категорий получателей, включая детей-инвалидов, также будут увеличены. В частности, ветераны боевых действий станут получать 4839 рублей, а обычные участники ВОВ — 6596 рублей.

Нилов подчеркнул, что повышение происходит в автоматическом режиме, без необходимости подачи дополнительных заявлений от самих граждан. Данная мера является частью системной государственной работы, направленной на поддержку социально уязвимых групп населения. Регулярная индексация социальных выплат рассматривается как важный элемент политики, призванной повышать уровень жизни и социальную защищенность граждан, которые в силу обстоятельств нуждаются в особом внимании со стороны государства.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» повторно внесла в Госдуму законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех пенсионеров. Инициативу, приуроченную к новогодним праздникам, выдвинул лидер партии Сергей Миронов.

Ярослав Нилов
выплаты
льготы
инвалиды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист озвучил, за что Лурье может взыскать деньги с Долиной
В Краснодарском крае атакой дронов ВСУ повреждены частные дома
Мошенники начали пугать россиян отключением электроэнергии
Раскрыты схемы, которые используют мошенники для кражи банковских данных
Российские морпехи ворвались в тыл ВСУ в ДНР
Депутат объяснил, зачем владельцам самокатов юридический статус
Крупные американские силы приближаются к одной из стран Ближнего Востока
Сон о заброшенном доме: предупреждение или шанс
Наследство на пенсионные накопления: кому положено, как оформить
Продажа особняка в РФ, фильм об СВО, слова о Путине: как живет Стивен Сигал
Россиян могут ограничить по количеству карт в одном банке
Российские школы начнут тесно сотрудничать с МВД из-за детей мигрантов
В Госдуме заявили о повышении выплат некоторым категориям россиян
Назван документ, гарантирующий безопасность сделок с недвижимостью
«Венесуэла на стероидах»: Трамп предсказал незавидное будущее США
Как защитить деревья на даче от аномальных морозов: список срочных дел
Гороскоп на 28 января: Овнам действовать смело, а Весам ждать сюрпризов
Биография, личная жизнь, слова об Украине и СВО: где сейчас Ольга Кабо
«Что это было?»: Трамп посмеялся над внешним видом Макрона в Давосе
При пожаре в частном доме в Якутии погибли пять человек
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.