В Госдуме заявили о повышении выплат некоторым категориям россиян Депутат Нилов: в России с 1 февраля проиндексируют выплаты инвалидам и ветеранам

С 1 февраля в России произойдет плановая индексация социальных выплат для ряда льготных категорий граждан. Повышение коснется инвалидов, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

С февраля ежемесячная выплата инвалидам I группы составит 6157 рублей. Для инвалидов войны и участников ВОВ, ставших инвалидами, выплата увеличится до 8794 рублей. Рост коснется всех категорий получателей, включая детей-инвалидов, — сказал Нилов.

Выплаты для всех остальных категорий получателей, включая детей-инвалидов, также будут увеличены. В частности, ветераны боевых действий станут получать 4839 рублей, а обычные участники ВОВ — 6596 рублей.

Нилов подчеркнул, что повышение происходит в автоматическом режиме, без необходимости подачи дополнительных заявлений от самих граждан. Данная мера является частью системной государственной работы, направленной на поддержку социально уязвимых групп населения. Регулярная индексация социальных выплат рассматривается как важный элемент политики, призванной повышать уровень жизни и социальную защищенность граждан, которые в силу обстоятельств нуждаются в особом внимании со стороны государства.

Ранее сообщалось, что фракция «Справедливая Россия» повторно внесла в Госдуму законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех пенсионеров. Инициативу, приуроченную к новогодним праздникам, выдвинул лидер партии Сергей Миронов.