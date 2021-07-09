В Госдуме отказались защищать российскую водку

Необходимости закреплять российские права на водочные бренды по аналогии с шампанским нет. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенёв, сообщает «Говорит Москва».

Вопрос возник после того, как президент страны Bладимир Путин подписал закон, разрешающий называть шампaнским только игристое вино, произведённое в России. Таким образом, фрaнцузское шампанское стало игристым вином.

Гутeнёв напомнил, что марки водки, считавшиеся достоянием России, с большим трудом через множество судов спустя много лет возвращались «в материнское лоно», сообщает радиостанция.

Ранее суд в Гааге признал за «Союзплодимпортом» права на водочные бренды «Московская» и «Столичная» в Великобритании, Ирландии, Италии, Кипре, Чехии и Швеции. При этом Spirits International больше не имеет права использовать данные торговые знаки в этих странах.

А вот правительство Армении согласилось отказаться от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции.