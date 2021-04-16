В Госдуме уточнили сроки формирования коллективного иммунитета

https://static.news.ru/photo/7f5428d6-4c59-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Russian Look/Global Look Press

Коллективный иммунитет к коронавирусу в российских регионах может сформироваться к осени 2021 года. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья Алексей Куринный. Именно к осени, по словам законодателя, ожидается новая волна заболевания, передаёт МК.

Куринный озвучил результат скрининга, по данным которого в Москве и ряде крупных городов страны антитела к коронавирусу выявили примерно у 60% граждан. В среднем по стране эта цифра установилась на уровне 40% и чем дальше на восток, тем меньше людей с антителами.

По словам депутата, при формировании коллективного иммунитета основной расчёт идёт на вакцинацию населения. Для интенсификации процесса Алексей Куринный предлагает открыть большее число прививочных пунктов и активнее проводить разъяснительную работу.

Ранее сообщалось о том, что в США врачи узнали причину повторного заражения коронавирусом. Ею может быть слабый иммунитет человека. К такому выводу пришли медики из американской медицинской школы имени Карла Айкана по результатам исследования среди 2,5 тысячи морских пехотинцев. Об этом писал NEWS.ru.