В США врачи узнали причину повторного заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/536dbfe8-9e74-11eb-93e2-96000091f725_660.jpg Фото: AP/ТАСС

Причиной повторного заражение коронавирусом может быть слабый иммунитет человека. К такому выводу пришли медики из американской медицинской школы имени Карла Айкана по результатам исследования среди 2,5 тысячи морских пехотинцев. Данные исследования опубликованы в научном журнале The Lancet Respiratory Medicine .

Медики наблюдали за состоянием здоровья участников эксперимента с мая по ноябрь 2020 года. перед началом эксперимента все участники сдали тест на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что к тому моменту им переболели 189 человек. Аналогичные тесты проводились в дальнейшем каждые две недели. При этом вновь заболевшие должны были описывать свои симптомы.

В результате за время исследования коронавирусом заразились 48% участников. Повторному заражения подверглись 10% подопытных. При этом у всех них течение заболевания проходило бессимптомно, госпитализация не потребовалась.

Специалисты предположили, что вирусная нагрузка у повторно заболевших оказалась меньше, однако они могли оставаться переносчиками.

По мнению медиков, причиной повторного заражения мог стать слабый иммунитет. Антитела, которые блокируют попадание вируса в организм, были обнаружены у 38% повторно заболевших. При этом среди впервые заболевших антитела наблюдались у 83%.

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