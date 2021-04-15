В США врачи узнали причину повторного заражения коронавирусом

Причиной повторного заражение коронавирусом может быть слабый иммунитет человека. К такому выводу пришли медики из американской медицинской школы имени Карла Айкана по результатам исследования среди 2,5 тысячи морских пехотинцев. Данные исследования опубликованы в научном журнале
Медики наблюдали за состоянием здоровья участников эксперимента с мая по ноябрь 2020 года. перед началом эксперимента все участники сдали тест на антитела к коронавирусу. Выяснилось, что к тому моменту им переболели 189 человек. Аналогичные тесты проводились в дальнейшем каждые две недели. При этом вновь заболевшие должны были описывать свои симптомы.
В результате за время исследования коронавирусом заразились 48% участников. Повторному заражения подверглись 10% подопытных. При этом у всех них течение заболевания проходило бессимптомно, госпитализация не потребовалась.
Специалисты предположили, что вирусная нагрузка у повторно заболевших оказалась меньше, однако они могли оставаться переносчиками.
По мнению медиков, причиной повторного заражения мог стать слабый иммунитет. Антитела, которые блокируют попадание вируса в организм, были обнаружены у 38% повторно заболевших. При этом среди впервые заболевших антитела наблюдались у 83%.
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