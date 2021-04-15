Врач сообщил о хроническом COVID-19 у россиянки с 18 мутациями вируса

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Хроническим назвал COVID-19 у россиянки с 18-ю мутациями коронавируса врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

В интервью Lenta.ru врач рассказал , что в январе 2021 года группа российских учёных описала случай хронического COVID-19. Женщина лечилась от коронавируса на протяжении 4 месяцев, в результате у неё в организме были выявлены целых 18 мутаций вируса.

Болибок отметил, что женщина страдает лимфомой и получает противоопухолевое лечение, сильно подавлявшее иммунную систему, в результате чего вирус чувствовал себя в её организме абсолютно свободно.

Это истинная хроническая форма инфекции, — сказал врач.

О развитии 18 мутаций у 47-летней россиянки стало известно в январе 2021 года. Женщина заразилась COVID-19 в апреле 2020 при прохождении курса химиотерапии. До 9 сентября анализы давали положительный результаты на инфекцию. Расшифровка генома из мазков показала, что две мутации были идентичны тем, что нашли у норок в Дании.

Ранее NEWS.ru писал, что в России зарегистрирована тест-система, позволяющая выявлять любой из обнаруженных на территории страны штаммов коронавируса. Об этом заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).