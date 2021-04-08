В России появился тест для выявления всех известных штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/12771956-9854-11eb-95f2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В России зарегистрирована тест-система, позволяющая выявлять любой из обнаруженных на территории страны штаммов коронавируса. Об этом заявили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

6 апреля 2021 года ФГБУ «ЦСП» ФМБА России было получено регистрационное удостоверение № 2021/13956 на набор реагентов для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 «АмплиТест SARS-CoV-2 LAMP», — сообщается на сайте ведомства.

Там отмечается, что тест не только выявляет все штаммы коронавируса SARS-CoV-2, циркулирующие в РФ, но и является самым быстрым на рынке вариантом проведения исследования для выявления рибонуклеиновой кислоты (РНК) коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России зафиксировано более 100 случаев британского штамма коронавируса и 10 случаев южноафриканского. Он добавила, что число мутаций вируса в мире постоянно растёт и в настоящее время в международной базе уже насчитывается свыше миллиона геномов.

Как писал NEWS.ru, руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций «Вектор» Александр Семёнов отметил, что вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против британского и южноафриканского штаммов. Он добавил, что препарат даёт иммунитет к вирусу по меньшей мере на один год.