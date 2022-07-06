В Госдуме рассказали, в каком случае стоит покупать стаж для пенсии Депутат Бессараб: стаж для пенсии выгодно покупать, когда его нехватка незначительна

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стаж для пенсии выгодно покупать, когда его нехватка незначительна, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб изданию Lenta.ru. При этом для будущей пенсии важно получать официальную зарплату, напомнила она.

Стоимость стажа составляет более 36 тысяч за один год, а для большинства людей это достаточно серьёзная выплата. Вместе с тем бывают ситуации, когда для выхода на пенсию по старости и для получения пенсий для неработающих пенсионеров не хватает небольшого периода трудового стажа, буквально месяцы, — сказала Бессараб.

Она объяснила, что страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров заметно больше социальной пенсии и, докупив небольшой стаж, его удастся вернуть в течение года. Депутат посоветовала задуматься о грядущей пенсии уже после 40 лет.

Экономистка Людмила Иванова-Швец ранее заявила, что россияне могут самостоятельно докупить недостающие баллы на страховую пенсию по старости. Она пояснила, что для этого нужно заключить договор в отделении Пенсионного фонда России, а затем рассчитать сумму недостающих баллов и внести платёж. Она тоже указала на то, что один год стажа обойдётся в почти 37 тысяч рублей.