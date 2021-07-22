В Госдуме рассказали о работе с иском России к Украине в ЕСПЧ

Государственная дума в следующем созыве обязательно займётся иском, который Россия подала к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом NEWS.ru заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По словам парламентария, такие вопросы никогда не проходят мимо профильных комитетов парламента.
Безусловно, новый созыв Думы и новый состав комитета по международным делам не оставит без внимания такую тему, как иск к Украине в ЕСПЧ, — заявил депутат.
Чепа добавил, что российский иск «выверенный и проверенный», в отличие от украинских.
Мы помним, что ранее Украина пыталась без каких-либо причин найти способы пополнить свой бюджет за счёт исков, но безуспешно, — отметил депутат.
Ранее стало известно, что Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины. У Москвы к Киеву целый ряд претензий, в том числе ущемление русскоязычного населения, водная блокада Крыма и другие. По мнению юристов, попытка властей Украины выдавливать из общественного пространства русский язык может в Европейском суде по правам человека сыграть на руку РФ.