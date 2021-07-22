В Госдуме рассказали о работе с иском России к Украине в ЕСПЧ

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«Газпром» готов продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, однако этот вопрос должен решаться на рыночных условиях. Об этом заявил председатель правления и совета директоров корпорации Алексей Миллер, передаёт ТАСС.

По его словам, компания готова увеличить объёмы поставок топлива через Украину, если будут новые закупки. Объёмы также зависят от состояния украинской трубопроводной системы. Вопросы новых объёмов закупок газа из России...