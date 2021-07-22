Адвокат обосновал иск России к Украине в ЕСПЧ

Попытка властей Украины выдавливать из общественного пространства русский язык говорит в пользу иска в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который к стране подала Россия. Такое мнение NEWS.ru высказал адвокат московского правового центра «Вектор» Сергей Черский.
Я не так давно был на Украине, и там на русском говорят все, а многие только на нём и говорят. Причем я обращался по своим делам в государственные органы, к нотариусу. Более того, это было в Тернопольщине — западной части страны, — рассказал адвокат.
При этом, по словам Черского, заранее угадать исход иска России сложно, так как ЕСПЧ достаточно непредсказуем.
Обычно Европейский суд не очень работает в нашу пользу. Я сам обращался в ЕСПЧ, но мой опыт всё же из гражданско-правовой области, а тут речь о международном праве. В любом случае Россия поступила верно, — сказал адвокат.
Ранее стало известно, что Россия подала в Европейский суд первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины. РФ, в частности, указала на ограничения права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Россия считает необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке. Москва также недовольна водной блокадой Крыма, а также рядом других решений Киева.