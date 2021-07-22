Адвокат обосновал иск России к Украине в ЕСПЧ

Пьяный житель Челябинска вырвал у прохожей мобильный телефон и попытался убежать. Но потерпевшая догнала его, затем отвела домой и накормила. Об этом рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, передаёт Znak.com.

Нападение произошло 18 декабря 2020 года. Когда женщина догнала мужчину и забрала свой телефон, тот признался, что это его первое нападение, которое он совершил из-за нехватки денег на алкоголь. Злоумышленник...