В Кремле назвали закономерной жалобу России на Украину в ЕСПЧ

Жалоба России на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) является абсолютно закономерной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что отношение Кремля невозможно рассматривать отдельно от обращения России в ЕСПЧ.

Это абсолютно закономерное обращение, которое предусмотрено правилами этой международной организации, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Россия подала в ЕСПЧ первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, в РФ считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

В МИД России отметили, что сложившаяся на Украине обстановка не оставила России другого выбора, кроме задействования международных судебных инстанций.