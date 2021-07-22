МИД России: подача жалобы на Украину в ЕСПЧ назрела давно

Подача Генпрокуратурой России жалобы в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против Киева назрела давно. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что сложившаяся на Украине обстановка не оставила России другого выбора, кроме задействования международных судебных инстанций. Это решение стало следствием множества факторов.

Во-первых, полного игнорирования международными структурами упомянутых нарушений прав человека на Украине; во-вторых, продолжающегося нарушения Украиной своих обязательств, закреплённых международным правом, а также собственной Конституцией; в-третьих, неспособностью украинской правоохранительной и судебной системы надлежащим образом расследовать данные вопиющие факты, — говорится в заявлении.

Подчёркивается, что РФ имеет все юридические основания для возбуждения процесса в ЕСПЧ, так как выступает в защиту европейского правопорядка.

Ранее сообщалось, что Россия подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) первую в своей истории межгосударственную жалобу против Украины по событиям с 2014 года. РФ обвинила Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека. В своей жалобе Россия требует немедленно прекратить водную блокаду Крыма. Также Москва попросила Киев перестать ограничивать права национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке. Кроме того, в РФ считают необходимым снятие запрета на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.