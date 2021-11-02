В Госдуме отреагировали на итоги опроса россиян о заявлениях Моргенштерна

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Алёхин сообщил, что позиция большинства россиян по поводу заявлений рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы свидетельствует о том, что население здоровое. Гражданам, разделяющим взгляды музыканта, следует доказывать обратное, пишет «Подъём».

Моргенштерна, людей, которые не любят свою Родину, надо презирать. Или просто не замечать и не обращать внимания. Тогда у них совсем другая реакция будет, — заявил депутат.

Ранее ВЦИОМ представил результаты опроса россиян, посвящённого высказываниям рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Выяснилось, что 68% опрошенных выразили несогласие с мнением музыканта о том, что на торжества 9 Мая в нашей стране тратится слишком много денег, 22% респондентов согласны с рэпером.

Мнение исполнителя о том, что вместо широкого празднования Дня Победы необходимо добиваться новых побед в информационных и космических технологиях, поддержали 22% опрошенных, тогда как 70% россиян не согласны с этой мыслью.

Ранее Моргенштерн в интервью телеведущей Ксении Сoбчак заявил, что не понимает масштабов празднования Дня Победы 9 мая. По его словам, России следовало бы двигаться к победам в IT и космической отрасли. Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить слова рэпера на соответствие законодательству.

Музыкант затем извинился за свои слова. На своей странице в Instagram он пояснил, что эти высказывания были вырваны из контекста. Он также заметил, что его предложение о необходимости поддержки ветеранов не включили в интервью. Моргенштерн добавил, что уважает ветеранов и гордится ими, но не умеет корректно формулировать свои мысли.