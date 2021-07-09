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В Госдуме призвали разморозить накопительную часть пенсии

10:26, 12 июля 2021
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Российским властям необходимо разморозить накопительную часть пенсии и сделать её добровольной. Такое мнение URA.RU высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в стране нужно менять само законодательство о накопительной пенсии, чтобы у россиян было больше стимулов формировать такие накопления.

Накопительная часть пенсии была заморожена в 2014 году. В декабре 2020 года президент Владимир Путин подписал закон, который продлил заморозку до конца 2023 года. Ожидается, что такое решение поможет сэкономить в бюджете в 2023 году 669,3 млрд рублей.

Ранее в Партии пенсионеров призвали ликвидироватьПенсионный фонд России (ПФР). Как заявили в организации, он бесполезен для всех, кроме собственных сотрудников. По данным партии, ежегодные траты ПФР составляют 100 млрд рублей, при этом в его штат входит более 100 тысяч человек.

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