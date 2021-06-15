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В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи

22:53, 15 июня 2021
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов заявил, что необходимо ввести дополнительные меры защиты при въезде в Сочи. В беседе с URA.RU он отметил, что это позволит ограничить распространение коронавируса.

Кривоносов добавил, что из-за значительно выросшего турпотока властям города следует ввести «какие-то барьеры» для путешественников.

Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали и при этом можно было бы снизить возможные риски, — пояснил депутат.

При этом он указал, что сейчас в Сочи не фиксируется всплеск заболеваемости смертоносной инфекцией.

Нужно найти баланс с точки зрения экономики и здоровья, какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии, — считает Кривоносов.

Ранее стало известно, что в настоящее время туристический рынок на побережье Чёрного моря перегрет. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что спрос в несколько раз превышает предложение в условиях ограничения международного авиасообщения.

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