В Госдуме призвали ограничить въезд в Сочи

Депутат Госдумы Сергей Кривоносов заявил, что необходимо ввести дополнительные меры защиты при въезде в Сочи. В беседе с URA.RU он отметил, что это позволит ограничить распространение коронавируса.
Кривоносов
Предоставление обязательных справок о прохождении в течение двух дней ПЦР-тестов, экспресс-тест в аэропорту, чтобы все спокойно отдыхали и при этом можно было бы снизить возможные риски, — пояснил депутат.
При этом он указал, что сейчас в Сочи не фиксируется всплеск заболеваемости смертоносной инфекцией.
Нужно найти баланс с точки зрения экономики и здоровья, какие именно барьеры ввести, чтобы не навредить внутреннему въездному туризму и не допустить новой вспышки эпидемии, — считает Кривоносов.
Ранее стало известно, что в настоящее время туристический рынок на побережье Чёрного моря перегрет. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что спрос в несколько раз превышает предложение в условиях ограничения международного авиасообщения.