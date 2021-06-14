В Ростуризме заявили о наплыве отдыхающих на курортах Чёрного моря

https://static.news.ru/photo/79dfe4f4-cd8a-11eb-8e94-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что в настоящее время туристический рынок на побережье Чёрного моря перегрет. В беседе с «Известиями» она отметила, что спрос в несколько раз превышает предложение в условиях ограничения международного авиасообщения.

Всё черноморское побережье максимально загружено, местами перегружено, — подчеркнула Догузова.

Такую ситуацию она объяснила также недостатком качественных и современных отелей на побережье. Решение этой проблемы глава Ростуризма назвала ключевой задачей на ближайшие годы.

До 2024 года мы рассчитываем поддержать создание не менее 20 тысяч новых современных номеров именно в курортных и рекреационных зонах, — уточнила глава ведомства.

Ранее стало известно, что россияне с 15 июня могут начать оформлять заявки на возврат 50% стоимости путёвки в детские лагеря. Речь идёт о поездках, которые были куплены с 25 мая, до старта программы детского туристического кешбэка, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Количество купленных родителями путёвок уже превысило 100 тысяч.