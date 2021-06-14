Россиянам вернут кешбэк на детские путёвки до старта программы

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Россияне с 15 июня могут начать оформлять заявки на возврат 50% стоимости путёвки в детские лагеря. Речь идёт о поездках, которые были куплены с 25 мая, до старта программы детского туристического кешбэка, пишут «Известия».

Подать заявку можно с 15 июня по 20 октября на сайте госуслуг, приводит газета слова главы Ростуризма Зарины Догузовой. Количество купленных родителями путёвок уже превысило 100 тысяч. Родителям вернётся более 1,5 млрд рублей.

Отдельно хочу заметить, что по поручению президента мы также компенсируем часть затрат родителям, которые приобрели путевки до запуска программы детского кешбэка, то есть до 25 мая, — рассказала Догузова в интервью изданию.

Что касается показателей, то по основному кешбэку в этом году туристам вернулось за отдых порядка 5 млрд рублей. В прошлом году сумма кешбэка составила 1,2 млрд рублей. Всего за время действия программы ею воспользовались уже 1,5 млн человек, им государство вернуло на карточки более 6 млрд рублей.

При этом, по нашим оценкам, не менее 30–40% туристов отправилось в поездки по стране исключительно благодаря тому, что работала программа кешбэка, — заключила глава Ростуризма.

С 15 июня завершаются продажи по третьему этапу программы туристического кешбэка, с 16 июня стартует следующее окно продаж. Оно будет открыто до 31 июля. Отправиться же в поездку в любой регион страны и получить возврат можно будет с 1 октября по 24 декабря.

Как сообщалось ранее, российские власти направят ещё 4,5 млрд рублей на так называемый детский кешбэк, то есть на частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.