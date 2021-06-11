Стало известно, сколько ещё власти выделят средств на «детский кешбэк»

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Российские власти направят ещё 4,5 млрд рублей на так называемый детский кешбэк, то есть на частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря для детей. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Об этом в воскресенье, 13 июня, сообщили сотрудники пресс-службы правительства. Данные обнародованы на сайте кабмина.

Получить частичную компенсацию стоимости путёвок в летние лагеря имеют право семьи, отправляющие детей отдыхать в период с 10 мая по 20 сентября. Приобретение путёвки может произойти и раньше. Предусмотреть такую возможность поручил российский президент Владимир Путин.

Семьи могут получить обратно до 50% от потраченной суммы. Максимальная сумма возврата — 20 тысяч рублей. Как уточнили в пресс-службе правительства, деньги автоматически будут начисляться на банковскую карту. Средства вернутся в течение пяти рабочих дней.

Заявление на получение выплат можно оставить на портале госуслуг. К нему необходимо приложить договор об оказании услуг и документы, подтверждающие оплату, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские семьи с несовершеннолетними детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Соответствующее постановление подписал Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Скидка будет действовать для поездок в купе, её размер будут рассчитывать по специальной формуле — как разницу между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.