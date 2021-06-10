Отпуск для российских семей с детьми станет дешевле

https://static.news.ru/photo/7b3883b6-ca96-11eb-a946-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские семьи с несовершеннолетними детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.

Скидка будет действовать для поездок в купе, её размер будут рассчитывать по специальной формуле — как разницу между ценой билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне. Льготные билеты можно будет купить на разные направления, программа действует и на самостоятельные путешествия, и на организованные туры.

Как уточняется, на реализацию данной инициативы в рамках программы «Развитие транспортной системы» кабмин выделит свыше 1,3 млрд рублей. Она нацелена на поддержку и развитие внутреннего туризма.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кешбэк по программе возврата части средств за детский отдых на данный момент составил 670 млн рублей.