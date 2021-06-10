Отпуск для российских семей с детьми станет дешевле

Российские семьи с несовершеннолетними детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, оно опубликовано на сайте правительства.
Скидка будет
Как уточняется, на реализацию данной инициативы в рамках программы «Развитие транспортной системы» кабмин выделит свыше 1,3 млрд рублей. Она нацелена на поддержку и развитие внутреннего туризма.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кешбэк по программе возврата части средств за детский отдых на данный момент составил 670 млн рублей.