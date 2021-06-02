Названа сумма возвратов по детскому туристическому кешбэку

https://static.news.ru/photo/010957d4-c39b-11eb-ba0a-96000091f725_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что кешбэк по программе возврата части средств за детский отдых на данный момент составил 670 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил , что с момента запуска программы граждане приобрели свыше 48 тысяч путёвок на сумму более 1,5 млрд рублей.

Что касается основной программы, которая началась 25 мая, статистика следующая: по итогам недели и уже двух дней гражданами приобретено более 48 тыс. путёвок на сумму более 1,5 млрд рублей и возврат составил около 670 млн рублей, — отметил Чернышенко на совещании президента РФ с правительством.

Программу детского туристического кешбэка запустили 25 мая, она распространяется на поездки, совершённые до 15 сентября текущего года. Выплаты по ней могут составить до 50% стоимости путёвки, но не более 20 тысяч рублей.

Услуга, стоимость которой будет компенсироваться, должна удовлетворять целому ряду требований. Так, место отдыха должно работать на объектах стационарного действия, дети должны находиться там круглосуточно в течение всего срока действия путёвки. Также учреждение должно быть включено в реестры организаций отдыха детей и их оздоровления.

Поездку необходимо оплачивать при помощи карты «Мир». Срок возврата средств — до пяти дней. Перечень регионов, отдых в которых будет компенсирован, отдельно установит Ростуризм.