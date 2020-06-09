Жителя Благовещенска оштрафовали за ношение маски на подбородке

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Депутат от партии ЛДПР Максим Зайцев выступил с инициативой. Он предложил инвестировать средства в разграничение встречных потоков на многополосных дорогах столицы. Такая идея поступила после ДТП с актёром Михаилом Ефремовым.

Мы могли бы сохранить человеческую жизнь, если бы на дороге стояли ограждения, разделяющие встречные потоки. Это мог бы быть железный отбойник или крепкие деревья, посаженные на сэкономленные от закупки бордюров...