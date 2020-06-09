Жителя Благовещенска оштрафовали за ношение маски на подбородке

https://static.news.ru/photo/c6d4cd1c-aa57-11ea-9834-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Благовещенский городской суд сообщил о штрафе для одного из жителей. Взыскание было выписано за неправильное ношение защитной маски. Мужчина надел её на подбородок.
В ходе судебного заседания Пироженко не оспаривал тот факт, что имеющаяся при нем маска не закрывала лицо и не защищала органы дыхания <...> Суд не принял во внимание аргументы о том, что маски других покупателей в магазине тоже не закрывали их лица, <...> назначил Пироженко административное наказание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей, — цитирует сообщение суда РИА Новости.
Инцидент произошёл в продуктовом магазине 16 мая, добавили представители ведомства.
NEWS.ru писал ранее, что сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал признаком дурного тона отказ от ношения масок.