В Госдуме предложили упразднить статью об оскорблении представителей власти

https://static.news.ru/photo/621b2480-9557-11ea-bb95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: duma.gov.ru

Депутаты ЛДПР внесли в нижнюю палату парламента новый законопроект. Согласно документу, предлагается из Уголовного кодекса РФ исключить статью 319 «Оскорбление представителя власти».

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации следующие изменения: статью 319 из Уголовного кодекса РФ исключить, — цитирует текст документа РИА Новости.

Авторы подчеркнули, что не видят смысла в увеличении числа уголовно судимых граждан в момент, когда государство встало на путь декриминализации ряда статей Уголовного кодекса России. Также они отметили важность уравнения правового положения публичной власти и граждан страны.

NEWS.ru ранее писал, что число экстремистских преступлений за 2019 год сократилось вдвое. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.