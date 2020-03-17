https://static.news.ru/photo/93b33b38-684b-11ea-9b27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2019 году было зарегистрировано 585 экстремистских преступлений, что почти вдвое ниже показателей 2018 года. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

Вдвое (с 1265 до 585) снизилось количество уголовно наказуемых экстремистских проявлений, — цитирует его ТАСС.

Число уголовных преступлений такого рода сократилась, по мнению Краснова, после декриминализации статьи 282 УК РФ, которая предусматривает наказание за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. При этом отмечается, что в прошлом году к административной ответственности за возбуждение ненависти или вражды привлекли около 400 человек.

В феврале Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге вынес приговор главарю российской ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ) Эдуарду Низамову. Он был приговорён к лишению свободы на 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, писал NEWS.ru.