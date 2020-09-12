В Госдуме предложили разрешить водить автомобиль с 16 лет

https://static.news.ru/photo/055dbba2-f652-11ea-b374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Депутат Госдумы Василий Власов направил начальнику ГУОБДД РФ письмо с предложением снизить минимальный возраст для получения прав на управление легковым автомобилем с 16 лет.

Прошу Вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство в части снижения возрастного ценза, необходимого для управления легковым автомобилем в России, до 16 лет, а также предоставления права проходить обучение на получение водительского удостоверения категории B с 15 лет и шести месяцев, — приводит RT выдержку из письма.

Власов пояснил, что молодые люди в возрасте 16–17 лет часто живут отдельно от родителей, могут получить официальную работу и даже уехать на учёбу в другой город. По мнению депутата, снижение минимального возраста для вождения автомобиля поможет молодёжи раньше вовлекаться в экономические процессы и задуматься о покупке автомобиля.

С 2020 года в России был снижен возрастной ценз на обучение вождению легкового автомобиля и грузовика до 16 лет, однако получить права до совершеннолетия не удастся.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минтранс обнародовал поправки в правила дорожного движения, касающиеся в том числе автобусов, самокатов и изменений в правилах стоянки.