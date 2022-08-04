В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на покупку земли для дома Депутат Бессараб предложила разрешить тратить маткапитал на покупку земли для дома

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В России необходимо разрешить тратить материнский капитал на покупку земли под строительство дома, так как это входит в понятие об улучшении жилищных условий, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также добавила, что к числу разрешенных трат можно добавить и покупку автомобиля для членов семьи, пишет «Радио 1».

Поскольку уже разрешено оплачивать маткапиталом строительство жилья на дачном участке, то можно разрешить и покупку самого участка под такое строительство на эти средства. Также давно идут дискуссии по поводу распространения средств маткапитала на покупку автомобиля для семьи. Для многодетных семей большой вместительный автомобиль — это жизненная необходимость, — подчеркнула Бессараб.

Депутат также поддержала законодательную инициативу, согласно которой маткапитал разрешили тратить на оплату услуг частных детских садов. Бессараб напомнила: раньше это было невозможно по той причине, что соцвыплаты для матерей нельзя было тратить на услуги индивидуальных предпринимателей. Однако теперь, отметила депутат, брешь в законе устранили, и родители могут «голосовать рублем» за качество услуг дошкольного образования.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий направлять средства материнского капитала на оплату частных детских садов. Кроме соответствующего заявления потребуется копия договора на заключение платных образовательных услуг, а также документы, удостоверяющие личность получателя сертификата на материнский капитал.