В Госдуме предложили разрешить продажу продуктов в тару покупателей

https://static.news.ru/photo/a059fc36-bc3e-11ea-9780-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магазинам нужно разрешить отказываться от одноразовой упаковки товаров и продавать продукты в тару покупателей. С таким предложением к главе Роспотребнадзора Анне Поповой обратился председатель комитета Государственой думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Он обратил внимание на то, что объём твёрдых коммунальных отходов в стране увеличивается, при этом доля упаковочных материалов в них достигает 30–40%.

Неконтролируемый рост использования одноразовых тары и упаковки, а также их низкая доля использования в качестве вторичного сырья приводят к захламлению и загрязнению территорий, оказывая негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения, — цитирует обращении Бурматова ТАСС.

По мнению парламентария, отрасль розничной торговли, напрямую связанная как с производителями, так и с потребителями, может сформировать устойчивую модель безотходного товарооборота. Таким образом, она играет особую роль в снижении образования отходов.

Парламентарий указал на положительный мировой опыт розничной торговли, который, по его данным, эффективно снижает образование отходов благодаря сокращению количества одноразовой упаковки.

В связи с этим Бурматов попросил Роспотребнадзор доработать проект постановления главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил». По мнению депутата, необходимы корректировки в части санитарно-эпидемиологических требований к торговым объектам и рынкам, реализующим пищевую продукцию. Документ был разработан ведомством и сейчас находится на стадии общественного обсуждения.

Бурматов подчеркнул, что возглавляемый им комитет отметил несоответствие предлагаемого подхода приоритетам государственной политики в сфере обращения с отходами. Поэтому необходимо задуматься о мерах по снижению объёмов образования одноразовых упаковки и тары при реализации товаров потребителям.

Позиция депутатской группы, пояснил парламентарий, продиктована большим количеством обращений от граждан с просьбой усовершенствовать нормы проекта постановления. Так, нынешние правила пусть и с соблюдением целого ряда условий, но всё же позволяют организациям торговли продавать продовольственные продукты в тару покупателя, однако предлагаемые нормы накладывают запрет на продажу так называемого нефасованного товара.

Ранее NEWS.ru писал, что проект новых санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, торгующим продуктами, разработан, как заявлено Роспотребнадзором, чтобы предотвратить возникновение и распространение заболеваний, связанных с реализацией пищевой продукции. Постановление подразумевает, что санитарно-эпидемиологические правила, утверждённые в 2001 и 2007 годах, будут признаны утратившими силу.