Для рынков и магазинов готовят новые санитарные нормы

https://static.news.ru/photo/a10e9da4-ac61-11ea-af01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, торгующим продуктами.

Новое постановление главного государственного санитарного врача подразумевает, что утратившими силу будут признаны санитарно-эпидемиологические правила, утверждённые в 2001 и 2007 годах. Уточняется, что новые санитарные правила разработаны в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений), связанных с реализацией пищевой продукции через торговые объекты и рынки.

Текст постановления размещён на портале проектов нормативных правовых актов. Ответственной за разработку назначена заместитель начальника управления научного обеспечения и международной деятельности Роспотребнадзора Анна Мишина. Обсуждение проекта стартовало 11 июня и закончится 28 июня 2020 года, тогда же будет проведена независимая антикоррупционная экспертиза.

Как писал NEWS.ru ранее, режим ношения масок и дезинфекции должен сохраняться на всей территории России. Об этом говорит имеющаяся на сегодняшний день статистика по распространению коронавирусной инфекции нового типа по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.