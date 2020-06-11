Для рынков и магазинов готовят новые санитарные нормы

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарно-эпидемиологических требований к магазинам и рынкам, торгующим продуктами.
Новое постановление главного государственного санитарного врача подразумевает, что утратившими силу будут признаны санитарно-эпидемиологические правила, утверждённые в 2001 и 2007 годах. Уточняется, что новые санитарные правила разработаны в целях предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений), связанных с реализацией пищевой продукции через торговые объекты и рынки.
Текст постановления
Как писал NEWS.ru ранее, режим ношения масок и дезинфекции должен сохраняться на всей территории России. Об этом говорит имеющаяся на сегодняшний день статистика по распространению коронавирусной инфекции нового типа по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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